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Поправки в Конституцию

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9:26

СМИ: Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

фото ЗакС политика СМИ: Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Кремль рассматривает возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день, 24 июня, пишет РБК со ссылкой на источники.

24 июня 1945 года состоялся парад Победы на Красной площади. Источник, близкий к Кремлю, подтвердил, что эта дата рассматривается в качестве основной для парада в 2020 году. Еще один источник в Минобороны сообщил, что основной вариант — проведение парада в конце июня.

Окончательных решений нет, все будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса, говорят источники. В качестве альтернативных дат для голосования по Конституции рассматриваются числа в начале июля, для парада – 3 сентября.

Один из источников пояснил, что парад в случае его проведенрия в июле станет формой воодушевления людей, которая будет не лишней после долгого периода карантинных мер. Он напомнил, что день голосования  будет объявлен выходным. Если проводить 24 июля только парад, то это будет обычный рабочий день, у людей не возникнет ощущения праздника и не у всех будет возможность посмотреть прямую трансляцию мероприятия, пояснил источник.

Голосование по поправкам в Конституцию изначально должно было состояться 22 апреля. О переносе на более поздний срок из-за коронавируса объявил президент Владимир Путин в конце марта. Источники  ранее сообщали, что в качестве новых дат обсуждаются 24 июня и 8 июля, однако окончательного решения нет. 

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