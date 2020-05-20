Смольный наделят полномочием устраивать ярмарки вакансий

Администрация Петербурга сможет проводить ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, а также информировать население о положении на рынке труда. Законопроект, наделяющий Смольный соответствующим полномочием, 20 мая принял в первом чтении городской парламент.

Авторами инициативы выступили депутаты Александр Рассудов (КПРФ) и Денис Четырбок ("Единая Россия"). В пояснительной записке они указали, что законопроект разработан в соответствии с недавним изменением в федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации".

Представляя законопроект, Рассудов отметил, что в связи со сложившейся ситуацией вопросы, связанные с занятостью населения, будут особенно актуально.

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