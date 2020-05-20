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10:52

ЗакС позволил до конца года увеличить резервный фонд Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС позволил до конца года увеличить резервный фонд Петербурга

Смольный сможет увеличить резервный фонд Петербурга до 31 млрд рублей, как запланировано в корректировке бюджета города. В среду, 20 мая, Законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект, ограничивающий размер резервных ресурсов региона.

Согласно закону "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", размер фонда не может превышать 3% от расходной части бюджета. ЗакС по инициативе Смольного до конца 2020 года упразднил эту норму. 

Таким образом, городское правительство сможет увеличивать ресурсы, которые могут быть направлены на оперативную помощь в борьбе с коронавирусом. Проект корректировки бюджета подразумевает увеличение фонда до 31 млрд рублей. Однако, выступая ранее на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа, вице-губернатор Эдуард Батанов признался, что со времени публикации проекта корректировки бюджета ситуация изменилось и он теперь не уверен, что этих денег будет достаточно.

Во время обсуждения инициативы лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева, хотя и заявила о поддержке законопроекта, предложила Смольному продумать механизм чрезвычайного бюджета.

Против увеличения резервного фонда выступили беспартийный депутат Максим Резник и "яблочник" Борис Вишневский. Они заявили, что принятие инициативы позволит Смольному уменьшить контроль за расходованием бюджетных средств.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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