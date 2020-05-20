Матвиенко снова сдала тест на коронавирус

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента сообщила, что накануне прошла тестирование на коронавирусную инфекцию, тест оказался отрицательным, передает ТАСС.

Также Матвиенко поблагодарила за дисциплинированность сенаторов, которые пришли на заседание в масках и перчатках. По ее словам, у нее "единственной есть такое исключение" быть без средств индивидуальной защиты, поскольку ей нужно вести заседание.

"А вас благодарю, что вы проявляете такую дисциплину", - добавила Матвиенко.

Матвиенко ранее уже сообщала, что проходила проверку на наличие вируса. В марте ее результат также оказался отрицательным.

На 20 мая в России известно о 308 тысячах случаях заражения коронавирусом. Среди представителей власти заболели премьер-министр Михаил Мишустин, министр строительства Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.