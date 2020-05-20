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11:37

Правозащитники насчитали более тысячи случаев дискриминации ЛГБТ в Петербурге в 2019 году

фото ЗакС политика Правозащитники насчитали более тысячи случаев дискриминации ЛГБТ в Петербурге в 2019 году

Правозащитники зафиксировали в Петербурге 1066 случаев дискриминации людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 2019 году, сообщает "Поребрик.Медиа" со ссылкой на доклад инициативной ЛГБТ-группы "Выход".

Большая часть 204 случая – это угрозы, еще 84 случая – физические нападения. Есть случаи и "подставных свиданий", организованный для грабежей или шантажа людей: правозащитники детально зафиксировали 7 подобных случаев, известно о еще 16-ти. Также сообщается о 51 случае сексуального насилия, часто мотивом становится желание "наказать" людей за их "неправильную" сексуальную ориентацию. В 18% случаев пострадавшими от подобного насилия оказались несовершеннолетние от 14 до 17 лет.

Согласно статистике, 132 случая коснулись трудовой дискриминации: увольнение, отказ в приеме на работу, создание невыносимой атмосферы в коллективе, отчисление из учебных заведений. 54 случая – дискриминация при оказании медицинских услуг, в том числе – отказ от помощи. Обратили внимание авторы доклада и на укоренившуюся "повседневную дискриминацию" ЛГБТ-людей — на работе и в быту.

Один из составителей доклада Джонни Джибладзе отметил, что дискриминация "приводит к замкнутому кругу социальной уязвимости".

"Если, скажем, человек был вынужден уйти с учебы потому, что в университете его травили из-за сексуальной ориентации – то в будущем, без образования, ему будет сложнее устроиться на достойную работу. Он будет зарабатывать — меньше, чем мог бы, чем позволяет его талант и потенциал — возможно, на неофициальной работе без оформления, и в таком случае ему будет еще сложнее защитить свои права, если работодатель захочет "убрать" неудобного сотрудника, когда всплывет информация о его личной жизни и коллеги начнут возмущаться", — пояснил Джибладзе.

В доклад включены результаты анкетного опроса и данные мониторинга.

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