Резник сравнил политику Смольного с фильмом "Гараж"

Беспартийный депутат Максим Резник во время выступления в Законодательном собрании Петербурга по проекту корректировки бюджета 20 мая заявил, что планы городского правительства напоминают ему фильм "Гараж".

- Как что, у нас урезаются самые беззащитные, - отметил Резник.

По его словам, город предпочитает экономить на программе расселения коммунальных квартир, а не на проекты крупных бизнесменов, пользующихся поддержкой Владимира Путина, которые продолжают получат средства налогоплательщиков. Резник сравнил этих партнеров Смольного с "блатными" из фильма Эльдара Рязанова.

Напомним, в рамках корректировки бюджета, вызванного борьбой с коронавирусом, планируется существенно сократить траты на жилищные программы "Молодежи доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир". При этом сохраняются расходы на проект Восточного скоростного диаметра, а также содержание и концессионные выплаты по Западному скоростному диаметру. Также вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил Резнику, что в перспективе город будет соблюдать свои финансовые обязательства и по проекту строительства ледовой арены для хоккейного клуба СКА.

В целом, расходная часть городской казны сокращается с 727,7 до 677,1 млрд рублей, доходная - с 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей. Дефицит, таким образом, увеличится почти вдвое и составит 104 млрд. Резервный фонд Петербурга увеличивается с 10 до 31 млрд рублей. Вырастают доходы комитетов по здравоохранению, по социальной политике и по труду и занятости.

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