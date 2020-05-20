СК возбудил дело после крушения военного вертолета в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 у озера Удельное в Подмосковье, сообщает СК.

Дело возбуждено по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). По данным следствия, 19 мая около восьми вечера экипаж вертолета, вылетевший с аэродрома Клин, перестал выходить на связь. Вскоре вертолет обнаружили на земле, все три члена экипажа погибли. О крушении командир войсковой части сообщил в военный следственный отдел СК по Солнечногорскому гарнизону.

Уже изъяты бортовые самописцы вертолета, тела погибших осмотрели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Место крушения детально исследуется, изымается предполетная документация и образцы топлива, следователи ищут очевидцев аварии.