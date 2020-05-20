Петербургские депутаты КПРФ выступили за прямые выплаты населению за счет средств на ВСД и ЗСД

Фракция КПРФ в Заксобрании Петербурга настаивает на необходимости прямой материальной поддержки пострадавших от экономического кризиса горожан за счет трат, предусмотренных на строительство Восточного скоростного диаметра и новой развязки Западного скоростного диаметра, заявила лидер петербургского отделения Ольга Ходунова.

Также, по ее мнению, необходимо отказаться от дополнительного финансирования муниципальных образований.

- Можно отказаться от замены бордюров и закатывания в асфальт денежных средств, - сказала Ходунова во время обсуждения проекта корректировки бюджета в ЗакСе 20 мая.

Ее однопартиец Александр Рассудов добавил, что более 10 млрд рублей можно было бы сэкономить за счет отказа от программ повышения эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной власти со СМИ.

- Нужна политическая воля, а ее нет. Как в старой поговорке, "сила есть, воля есть, а сила воли нет", - добавил Рассудов.

Напомним, весенняя корректировка бюджета была вызвана борьбой с коронавирусом. Расходную часть городской казны предложено сократить с 727,7 до 677,1 млрд рублей, доходную - с 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей. Дефицит, таким образом, увеличится почти вдвое и составит 104 млрд. Резервный фонд Петербурга - с 10 до 31 млрд рублей.

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