ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Чернышова Березину

Центризбирком передал мандат бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова главе аппарата фракции Никите Березину, передает РИА "Новости".

"Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" Березину Никите Владимировичу", - указано в постановлении ЦИК.

Березин занял место Чернышова в Госдуме после того, как последнего премьер-министр Михаил Мишустин назначил замруководителя Роспотребнадзора. Березин был в списках на выборах в 2016 году.