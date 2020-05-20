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12:30

Градсовет одобрил проект второго кампуса ИТМО

фото ЗакС политика Градсовет одобрил проект второго кампуса ИТМО

Члены Градостроительного совета при петербургском правительстве утвердили проект второго кампуса ИТМО, разработанного "Студией 44" архитектора Никиты Явейна. Обсуждение проекта с участием ректора Владимира Васильева и гендиректора АО "ИТМО Хайпарк" Андрея Назарова велось по видеосвязи.

Территория кампуса, призванного стать "южными воротами" города, займет примерно 90 га на границе с Ленинградской областью вдоль Киевского шоссе. С учетом того, что на этой местности максимально допустимая высота строительства составляет 15 метров, было решено заглубить главный учебный корпус на 4,5 метров. 

На первом этапе реализации проекта ожидается строительство вокзала и прокладка пешеходного бульвара, который свяжет кампус с будущим городом-спутником Южный. На втором этапе здесь появятся четыре научных центра, спорткомплекс и бизнес-инкубатор.

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