Макаров призвал Смольный проверить закупки ГУП "ТЭК СПб"

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров 20 мая во время обсуждения корректировки бюджета призвал городское правительство проверить деятельность ГУП "ТЭК СПб", ответственного за ремонт теплосетей.

- У нас 5000 прорывов, десятки, сотни тысяч жителей без тепла остаются. Когда мы уже будем не просто говорить, но начнем и действовать? Идут пачки, тысячи обращений в Законодательное собрание каждую зиму. Слава богу, в этом году зимы не было - меньше их было, - заявил с трибуны председатель парламента.

Он сказал, что директор ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков, наверняка, смотрит трансляцию заседания и пообещал, что будет приезжать к нему с "целыми бригадами" депутатов в случае новых прорывов.

- Как он будет выходить в своей красной кофте, когда будут приезжать депутаты на все прорывы? Чем он будет это оправдывать? - поинтересовался спикер.

Также Макаров призвал Смольный изучить финансовую активность предприятия и его закупки. Это, по словам депутата, относится и к другим ГУП:

- У меня спрашивают, откуда взять деньги? АИПы посмотрите, проектно-сметную документацию посмотрите, тарифы посмотрите. На ГУП "ТЭК" посмотрите, посмотрите на другие ГУПы. Там не просто миллиарды, там десятки миллиардов. Посмотрите, как распределяются подряды в ГУП "ТЭК". Я слово "конкурс" опустил преднамеренно.

Напомним, Заксобрание одобрило в первом чтении проект корректировки бюджета города. Он был вызван эпидемиологическим кризисом. Проект предусматривает значительное увеличение резервного фонда и комитета по здравоохранения за счет других статей расходов. Сразу несколько депутатов заявили о необходимости сохранить расходы на жилищные программы и благоустройство, а также не урезать субсидии на дополнительное и негосударственное образование. Макаров счел эти предложения обоснованными и поручил бюджетно-финансовому комитету ЗакСа продумать их.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.