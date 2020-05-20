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13:36

На правом берегу Невы закончили пятилетнюю реставрацию собора Пресвятой Троицы

фото ЗакС политика На правом берегу Невы закончили пятилетнюю реставрацию собора Пресвятой Троицы

В киновии ("общежительном монастыре") Александро-Невской лавры, который располагается на Октябрьской набережной, закончили реставрацию собора Пресвятой Троицы, значительно пострадавшего в советскую эпоху. КГИОП принял длившиеся 4,5 года восстановительные работы, о чем сообщил проводивший их фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры. Принять прихожан культовое сооружение сможет сразу после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

"Стены рушились в буквальном смысле, часть территории была занята автосервисом. Через несколько лет здание могло обвалиться, и тогда бы мы потеряли прекрасный памятник архитектуры и важный для многих православных храм", - прокомментировал событие представитель фонда Филипп Грибанов.

Церковь Пресвятой Троицы на территории относящегося к Лавре монастыря, построенная в 1860-х годах, входит в реестр выявленных объектов культурного наследия.

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