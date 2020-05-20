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Муниципал

13:27

Суд отложил рассмотрение апелляции по отмене выборов в МО "Черная речка" ("Ланское")

фото ЗакС политика Суд отложил рассмотрение апелляции по отмене выборов в МО "Черная речка" ("Ланское")

Санкт-Петербургский городской суд 20 мая перенес заседание по апелляции на решение Приморского районного суда об отмене выборов в округе муниципального образования "Черная речка" (с 2020 года - МО "Ланское").

Причина отложения рассмотрения дела - отсутствие четырех заинтересованных лиц. Половина из них сообщили, что не могут явиться в связи с болезнью, а еще двое никак свое отсутствие не пояснили. 

Следующее заседание назначено на 17 июня.  Рассмотрение дела переносят уже в третий раз.

Изначально представители "Справедливой России" требовали в суде первой инстанции отмены результатов выборов по четырем округам МО "Черная речка". Однако Приморский районный суд, признав, что  ИКМО муниципалитета "совершила незаконные действия, имеющие своей целью избрание конкретной группы депутатов", признал недействительными результаты голосования только по второму округу. В случае вступления этого решения в силу мандатов могут лишиться пять муниципальных депутатов от "Единой России", в том числе родной брат руководителя петербургского отделения партии и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Василий. Апелляционные жалобы на это решение подали и представители "Справедливой России", и ИКМО "Черная речка". 

София Саттарова


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

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