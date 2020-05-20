Совфед одобрил закон о голосовании на выборах по почте и через интернет

Совет Федерации одобрил законопроект, в котором прописана возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на выборах, передает ТАСС.

Закон вводит понятие "дистанционное электронное голосование". Оно прописано как голосование без использования бумажного носителя, через специальное программное обеспечение. Эта возможность голосования будет допустима при выборах в органы госвласти, местного самоуправления, референдумов субъекта РФ, местного референдума. Предусмотрено как голосование по почте, так и электронное.

Также закон позволяет дистанционно собирать подписи для регистрации кандидата или назначения референдума. Однако количество электронных подписей не должно превышать половины всех необходимых. Число бракованных подписей должно быть не более 5%: ранее было допустимо 10%.