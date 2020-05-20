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13:56

Миронов осудил "посягательство" Минтруда на размеры накопительных пенсий

фото ЗакС политика Миронов осудил "посягательство" Минтруда на размеры накопительных пенсий

Лидер справедливороссов Сергей Миронов заявил о неприятии предложенного Министерством труда законопроекта "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год". Политик подозревает чиновников в том, что в принятом виде инициатива уменьшит размеры ежемесячных накопительных пенсий россиян ввиду продления общего срока выплат. Депутат Госдумы считает правильным ввести мораторий на любые действия властей, способные усложнить материальные условия пенсионеров, осуждает само понятие "срок дожития" и то, как его можно использовать на практике,

"Он рассчитывается по данным Росстата о средней продолжительности жизни. Чем выше этот показатель, тем больше период выплат и меньше их размер. Такая вот извращенная логика, которая позволяет сэкономить на стариках, не "вписавшихся" в статистическую норму", - отметил главный эсер.

Его не убеждают пояснения к законопроекту, гласящие, будто бы новая норма затронет небольшое число пожилых людей. По выражению Миронова, "за процентами не видят конкретных людей". Ему также представляется неправильным, что из-за средней по тому или иному региону продолжительности жизни должен меняться размер пенсии.

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