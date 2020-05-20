Мемориальная доска Борису Стругацкому появится до конца 2020 года

На углу улиц Победы и Варшавской, в доме, где жил писатель-фантаст и общественный деятель Борис Стругацкий, в нынешнем году появится мемориальная доска в его честь, сообщается на сайте Смольного. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов. Доску разместят на лицевом фасаде дома 4 по улице Победы.

Законопроект был инициирован и одобрен депутатами ЗакСа минувшей осенью. Перед рассмотрением инициативы представители петербургской администрации запрашивали справку о том, что Борис Стругацкий был писателем, что, как выяснилось позже, было необходимой процедурной формальностью.

Свои самые знаменитые произведения Борис Стругацкий, умерший в 2012 году, написал в соавторстве со своим братом Аркадием Стругацким, который ушел из жизни двумя десятилетиями ранее. Среди них - "Трудно быть богом", "Пикник на обочине", "Понедельник начинается в субботу", "Обитаемый остров".

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