Профессор Соловей: Власти выгодно внушать россиянам ложную мысль о "рабском менталитете"

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей рассказал о том, что стал регулярно сталкиваться с письмами людей, признающихся в гражданской апатии, чувстве обреченности и наличии у себя и у всего российского народа некоего "рабского менталитета". Профессор поспешил переубедить таких людей, будучи твердо уверенным, что это настроение у сограждан создается искусственно, для подавления воли и мыслей о возможности защищать себя и свои права. Хитрость здесь, по его словам, состоит в том, что представители власти не утверждают ничего о рабской природе от себя лично и напрямую, однако различными действиями приводят к возникновению у россиян подобной самоидентификации.

"Если бы русские были нацией рабов, то не нужна была бы Росгвардия в 300 тысяч и не нужно было бы такое массовое преследование всех людей, которые пытаются заявить свою позицию. <...> Этим внушением занимается официальная машина госпропаганды, которая пытается поддерживать в нас состояние выученной беспомощности. "Ах, вы что хотите как в Париже, как в Киеве?". Все это является полной и законченной ложью", - высказался ученый на собственном YouTube-канале.

По оценке Соловья, вторая причина в "сдаче без боя" коренится в мифологизированных представлениях о прошлом, тогда как именно Россия еще 100-150 лет назад, с точки зрения политолога, была страной с самым высоким протестным потенциалом, реализованным в полной мере.