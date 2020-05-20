Памфилова раскритиковала способ формирования новых ТИК в Петербурге

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 20 мая раскритиковала процесс формирования новых территориальных избиркомов Санкт-Петербургской избирательной комиссией. Глава ЦИК напомнила, что Горизбирком с согласия Центризбиркома решил увеличить количество ТИК "для оздоровления избирательной системы". Однако, ГИК с этой задачей не справляется, считается Памфилова.

По ее словам, некоторые новые ТИК напоминают "отстойники", в которые набрали близких к чиновникам людей.

- Более того, неоднократно нами декларировалось, и нас наш коллега [глава Горизбиркома] Виктор Александрович Миненко тут клятвенно заверял в том, что ни один человек, который ранее участвовал в работе комиссии, который был замечен в нарушениях не будет рекомендован и не окажется в составах этих территориальных комиссий. И что мы видим? Помимо того, что туда сейчас назначаются люди, еще раз говорю, далекие и непригодные к выполнению тех задач, которые могут быть по целому ряду аспектов. Просто их пристраивают наглым образом, демонстративно, - заявила Памфилова.

Она сообщила, что у ЦИК есть список людей, которые себя уже дискредитировали при работе в избирательных комиссиях, но вошли в составы новых территориальных избиркомов. Все фамилии Памфилова называть не стала, озвучив только несколько. В частности, она упомянула Мамина, который вошел в состав ТИК №33, а ранее был заместителем председателя ИКМО "Озеро Долгое". Работу этой муниципальной комиссии сам Горизбирком признал неудовлетворительной в 2019 году, напомнила глава ЦИК. Она добавила, что ГИК подошел к формированию новых территориальных избиркомов формально и безответственно:

- Ни одного представителя общественных организаций, наблюдательских организаций, которые бы активно участвовали в процессе, практически нет. Очень формально подошли и безответственно. Это мое предварительное мнение.

С председателем Центризбиркома согласился курирующий Петербурга член ЦИК Николай Булаев. Он заявил, что формирование ТИК происходит с решением "местечковых вопросов".

Булаев также заявил, что сложно курировать регион с руководством избиркома которого невозможно договориться. По мнению члена ЦИК, глава Горизбиркома Миненко - "хороший мужик", но возобладали "некие личностные интересы".

Памфилова заявила, что ЦИК продолжит следить за формированием новых территориальных избиркомов в Петербурге. В случае продолжения "в том же духе" ГИК получит "все, что полагается" со стороны Центризбиркома, пригрозила глава ЦИК.

Напомним, решение о составе первой части новых ТИК Горизбирком принял 30 апреля. Процесс вызвал критику со стороны части оппозиционеров и представителей общественной организации "Наблюдатели Петербурга".

София Саттарова