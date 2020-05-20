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15:03

Памфилова о неисполнении избиркомами Петербурга решений судов: "Правовой садомазохизм"

фото ЗакС политика Памфилова о неисполнении избиркомами Петербурга решений судов: "Правовой садомазохизм"

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 20 мая сообщила, что в ЦИК поступило много обращений о неисполнении избиркомами Петербурга решений судов об установлении новых результатов выборов в трех муниципалитетах. Изучив ситуацию, ЦИК обязал Санкт-Петербургскую избирательную комиссию до 25 мая принять все надлежащие меры для обеспечения исполнения вступивших в законную силу решений судов, которые касаются результатов выборов в МО "№7", "Остров Декабристов" и "Новоизмайловское". 

Также до 25 мая Горизбирком должен принять меры по привлечению к ответственности членов нижестоящих комиссий, которые не исполнили решения судов и самого ГИК. Отчет о всех принятых мерах Горизбирком обязан предоставить в ЦИК до 27 мая.

Памфилова заявила, что пока Санкт-Петербургская избирательная комиссия не принимает действенных мер по прекращению "безобразий". В пример она привела неисполнение избирательной комиссии муниципального образования №7 решения суда от ноября 2019 года, которое обязывает ИКМО изменить итоги выборов, по которым в совет проходит кандидат от "Яблока" Иван Стариков. Муниципальный избирком различными способами пытался оттянуть принятие требуемого решения. 

- И только после целого ряда жалоб господина Старикова и других по всем инстанциям, включая ЦИК, Санкт-петербургская комиссия лишь вот буквально вчера признает незаконным бездействие ИКМО №7 в связи с неисполнением судебного решения. Как вы думаете, каким образом? Что она принимает? Она обязывает муниципальную комиссию исполнить указанное решение суда в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения городской комиссией, - сказала Памфилова.

По ее мнению, непонятно, почему ГИК дает такой длительный срок на исполнение судебного решения. Она заявила, что считает это лукавством, издевательством и потворством.

Аналогичные ситуации сложились по выполнению указаний судов в МО "Остров Декабристов" и "Новоизмайловское", заявила Памфилова. Она отметила, что и в этих случаях Горизбирком потворствует нижестоящим комиссиям и не реагирует на их бездействие по исполнению решений судов и своих собственных.

-  Мало того, что ИКМО "Новоизмайловское" еще 12 февраля неправильно исполнила судебное решение, я так понимаю, что сознательно, и никаких действенных мер по исправлению этой ситуации до середины апреля Санкт-Петербургской комиссией принято не было, так еще и до сих пор городская комиссия не реагирует так, как следует на неисполнение ее же решений этой муниципальной комиссией. Это саму себя не уважать, саму себя высекать. У нас Санкт-Петербургская комиссия уже ни раз была в роли унтер-офицерской вдовы. Наверно, не хватает. Я уже вообще считаю, что это какой-то правовой садомазохизм, - заявила Памфилова.

Напомним, 19 мая ГИК обязал отвечающие за выборы в муиципалитетах "Остров Декабристов" и №7 избиркомы в течение 10 дней подвести результаты голосований, согласно постановлениям судов. При этом, комиссии не собираются на заседания для принятия требуемых решений. Подробнее о ситуации ЗАКС.Ру рассказывал в материале "Долгая дорога в муниципальный совет".

София Саттарова

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