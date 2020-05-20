Шляхто и Гарюгин стали почетными гражданами Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 20 мая на внеочередном заседании определилось с именами новых почетных граждан города. Ими стали директор центра имени Алмазова, руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто и начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин.

Голосование проходило в закрытом режиме. Имена победителей позже сообщил депутат Борис Вишневский.

Также на звания почетных петербуржцев претендовали народная артистка СССР Эдита Пьеха, поэт-песенник Илья Резник.

Последние два года большинство депутатов ЗакСа отказывались выбирать почетных граждан города. Выборы не проходили с тех пор, как в 2017 году это звание получили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл.

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