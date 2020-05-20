Активиста "Другой России" задержали из-за акции с баннером на мосту у Смольного

Правоохранители задержали активиста "Другой России" Ивана Бодалева, сообщается на сайте организации.

По словам представителей организации, Бодалева задержали около 10 утра, когда он шел на работу. Ему вменяют участие в акции с баннером, которую другороссы провели неделю назад. Активиста отвезли в 78-й отдел полиции, связи с ним пока нет.

12 мая петербургские другороссы вывесили на Малоохтинском мосту баннер с лозунгом "Деньги – народу, олигархам – "корону"". Случилось это после того, как президент Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней, введенных из-за эпидемии коронавируса.