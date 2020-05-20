В Госдуме призвали бойкотировать YouTube из-за удаления аккаунта "Крым 24"

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что следует бойкотировать видеохостинг YouTube из-за удаления аккаунта телеканала "Крым 24", передает РИА "Новости".

YouTube удалил аккаунт "Крыма 24" с формулировкой о нарушении Условий использования хостинга, также о блокировке сообщали информагентства Anna News и News Front. ТРК "Крым" собирается подать за это в суд на YouTube.

Шеремет, комментируя ситуацию, заявил, что "никакой западной демократии и свободы слова по факту нет". "В очередной раз хваленая западная демократия показала свое истинное лицо. Нам нужно бойкотировать видеохостинг YouTube, который пронизан сплошной цензурой и пропагандой, транслируемой из-за океана", - заявил депутат.

По его мнению, России стоит развивать собственные альтернативные площадки.