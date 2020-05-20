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17:19

Ущерб от свалок за северной частью КАД оценили в 12 млрд рублей

фото ЗакС политика Ущерб от свалок за северной частью КАД оценили в 12 млрд рублей

Экспертиза на одном из земельных участков сельскохозяйственного назначения в деревне Порошкино (Всеволожский район) установила, что ущерб окружающей среде от размещения отходов составил почти 12,2 млрд рублей, сообщили активисты экологического движения "Зеленый фронт". Госэконадзор Ленобласти признал факт нарушений летом прошлого года.

"Теперь мы планируем узнать у госорганов о результатах надзорных мероприятий - подан ли иск в суд о взыскании ущерба почвам,  каковы результаты уголовного дела. Месяц назад мы направили обращение в прокуратуру и ожидаем ответа. Это один из крупнейших ущербов от размещения отходов в Ленинградской области и необходимо добиваться его взыскания с нарушителей, которые долгие годы принимали отходы на этих землях", - рассказал руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Как сообщается, собственник участка, ООО "К.С.Д.", ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушения при проведении земляных работ, и проблема также возникала в Порошкино, возле границы с Петербургом. В прошлый раз ущерб почвам оценили в 275 млн рублей.

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