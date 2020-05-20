Депутаты МО "Ульянка" хотят благоустраивать территории ТСЖ и пишут Путину

Глава МО "Ульянка" Ольга Хлебникова и ее коллега-депутат Никита Кириллов сетуют на правовую невозможность благоустраивать на средства муниципалитета внутридоровые территории, относящиеся к домам под управлением товариществ собственников жилья (ТСЖ). В противном случае, отмечают они, почти возникают обвинения в нецелевом расходовании средств.

Между тем, отмечают Хлебникова и Кириллов, у самих ТСЖ зачастую денег на такие расходы не имеется, в связи с чем депутаты в письменной форме обратились к президенту Владимиру Путину, попросив его поспособствовать внесению в Госдуму законопроекта, который устранил бы имеющуюся юридическую сложность. Свою позицию муниципалы подкрепляют стремлением к справедливости.

"Основная доходная часть местных бюджетов формируется за счет налоговых сборов от индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в муниципальном округе, и жители "ТСЖ" округа такие же налогоплательщики, как и жители других домов и должны получать поддержку муниципалитета на равных условиях", - гласит их аргумент, адресованный Путину.