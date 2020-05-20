На Удальцова составили протокол за нарушение правил самоизоляции

Троих московских активистов политической организации "Левый фронт", проводивших 20 мая одиночные пикеты у Дома правительства, задержали, составили в отношении них административные протоколы за нарушение правил самоизоляции и отпустили. Среди задержанных оказался лидер партии Сергей Удальцов, который с плакатом не стоял из-за того, что ему лично это запрещено в связи с судимостью. Вместе с ним "взяли" Татьяну Фомину и Евгения Ефремова.

В Twitter Удальцова говорится, что в момент задержания у него на руках имелся пропуск, однако это не спасло его от поездки в полицейский участок. Судебное заседание должно состояться не ранее 3 июня.

На акции сподвижники Удальцова требовали предоставления россиянам, потерявшим работу, пособий в размере 25 тысяч рублей и "поворота к социализму".