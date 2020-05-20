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20:20

Совбез зафиксировал рост интернет-экстремизма с начала года

фото ЗакС политика Совбез зафиксировал рост интернет-экстремизма с начала года

Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин представил общественности новейшие статистико-аналитические выкладки, касающиеся преступлений, которые связаны с экстремизмом. Выводы он из полученных цифр делает неутешительные.

"В условиях непростой социально-экономической обстановки, вызванной, в том числе, эпидемией коронавируса, фиксируется рост преступлений экстремистской направленности. Так, в январе - апреле этого года зарегистрировано 263 преступления, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2019 года", - рассказал чиновник "Российской газете".

Примерно половина от названного количества представляют собой различного рода призывы к экстремизму в социальных сетях, а 10 процентов - это угрозы насилием или само по себе насилие, совершенное из ксенофобских соображений.

В целом, по словам Гребенкина, наблюдается усиленное "деструктивное информационно-психологическое воздействие на граждан России", правда, он не уточняет, кто может быть источником этого воздействия.

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