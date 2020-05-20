Глава Коми скептически смотрит на объединение с НАО и Архангельской областью

Врио главы Коми Владимир Уйба подверг критике то, каким образом власти Ненецкого автономного округа и Архангельской области собираются объединиться вместе с его республикой в один новый регион. По его мнению, было бы неплохо спросить о таком соглашении у граждан.

"Если это им нужно, если это обоюдное решение двух или трех субъектов, тогда это может иметь место быть. Если же это функциональное принятие решения, без мнения людей, проживающих на территории, это заведомо провальный вариант, - приводятся его слова на официальной странице администрации Коми в социальной сети.

Он призвал жителей соседних субъектов Федерации "не вестись" на разговоры, будто бы вопрос о слиянии областей уже решен и ничего не изменить: пока, уверяет чиновник, это не более чем "гипотеза".

Отметим, что тема возникла во время заседания рабочей группы по объединению Архангельской области и НАО. Некоторые члены группы захотели видеть в составе нового региона еще и возглавляемую Уйбой республику.