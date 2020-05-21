The Insider нашёл у матери Володина полумиллиардную недвижимость

Матери спикера Государственной думы Вячеслава Володина, 84-летней пенсионерке Лидии Барабановой принадлежит недвижимость, чья стоимость оценивается в полмиллиарда рублей, пишет The Insider, ссылаясь на данные Росреестра.

Согласно выписке, в 2018 году подведомственное Барабановой ООО "Инвест Холдинг" приобрело двухэтажную квартиру площадью свыше 373 "квадратов" в столичном ЖК "Фьюжн Парк", расположенном на улице Усачева. Предположительно, жилплощадь может стоить от 400 до 600 млн рублей.

The Insider утверждает, что обозначенная недвижимость ранее принадлежала "новой жене" Володина Яне Полякиной.

Кроме того, пишет издание, на Барабанову оформлены охотничьи угодия с вертолетной площадкой, озером, баней и домами в деревне Боброво.

Помощница Володина по работе со СМИ Анастасия Кашеварова ничего не знает о "новой супруге" своего босса, равно как и о его недвижимости.

Напомним, в 2018 году Фонд борьбы с коррупцией поведал об элитных апартаментах на Воробьевых горах, записанных на Барабанову. Антикоррупционеры заподозрили, что мама Володина – собственник фиктивный, и владельцем на самом деле является спикер Госдумы. Навальный пообещал обратиться в надзорные органы с соответствующими заявлениями.

Тогда Володин предпочел не распространяться на счет собственности матери, объяснив это тайной личной жизни. Однако после поднявшегося в СМИ резонанса всё же высказался о происхождении недвижимости.