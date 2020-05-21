COVID-19 выявлен у ещё 8849 россиян: всего заболели свыше 317 тысяч человек

За минувшие сутки на территории РФ выявлено ещё 8849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, информирует оперативный штаб. Таким образом, по состоянию на 21 мая COVID-19 выявили у 317 554 человек.

За сутки скончались 127 больных, всего с начала эпидемии погибли 3099 граждан.

Проведено более 7,8 млн лабораторных тестов на COVID-19 - свыше 262 тысяч за сутки.

В Петербурге стало на 408 заболевших больше (всего - 12 203), в Ленинградской области прибавился 61 заразившийся (всего - 2269). За сутки в Северной столице скончались пять человек (с начала эпидемии погибли 104 человека. За всё время в городе на Неве и области выздоровели 3506 граждан.

В мире COVID-19 выявлен у более 5 млн человек, скончались свыше 328 тысяч.