Москвичку допросили в СК за фейк о продаже китайских масок из гуманитарной помощи

Москвичка стала фигуранткой дела о распространении недостоверной информации о коронавирусе из-за видео про продажу медицинских масок из гуманитарной помощи, присланной из Китая, известили в СК.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России, установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью", - указывается в сообщении ведомства.

Во время допроса женщина подтвердила факт размещения ролика в интернете, в котором утверждалось, что в столичных магазинах якобы начали продавать привезенные в качестве гуманитарной помощи китайские маски. В качестве доказательства демонстрируются этикетки на китайском языке. Позднее эта информация была опровергнута, так как на штампе были указаны данные об изготовителе продукции.

Теперь москвичка ждет предъявления обвинения. Максимальное наказание по "коронавирусной" статье 207.1 УК - лишение свободы на срок до 3 лет либо штраф до 700 тысяч рублей.