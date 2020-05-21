18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:57

Москвичку допросили в СК за фейк о продаже китайских масок из гуманитарной помощи

фото ЗакС политика Москвичку допросили в СК за фейк о продаже китайских масок из гуманитарной помощи

Москвичка стала фигуранткой дела о распространении недостоверной информации о коронавирусе из-за видео про продажу медицинских масок из гуманитарной помощи, присланной из Китая, известили в СК.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России, установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью", - указывается в сообщении ведомства.

Во время допроса женщина подтвердила факт размещения ролика в интернете, в котором утверждалось, что в столичных магазинах якобы начали продавать привезенные в качестве гуманитарной помощи китайские маски. В качестве доказательства демонстрируются этикетки на китайском языке. Позднее эта информация была опровергнута, так как на штампе были указаны данные об изготовителе продукции.

Теперь москвичка ждет предъявления обвинения. Максимальное наказание по "коронавирусной" статье 207.1 УК - лишение свободы на срок до 3 лет либо штраф до 700 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:53 Самолёт американских ВВС с "гуманитарными" аппаратами ИВЛ на борту приземлился в Москве

17:40 СМИ: Кадыров находится в Москве с подозрением на коронавирус

16:46 Роспотребнадзор разрешил детям ехать в оздоровительные лагеря в пределах региона и без масок

16:20 "Из каких бюджетов?": Единороссы раскритиковали коммунистов за предложение бесплатно раздавать маски людям

15:25 Призыв выпускников школ в армию отложат из-за эпидемии коронавируса

14:45 Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

14:29 Зараженный коронавирусом Песков остается в больнице, его жену выписали

14:27 Массовое заражение петербургских медсестёр COVID-19 объяснили проблемами с логистикой

13:28 В Совфеде предлагают законодательно закрепить понятие "самоизоляция"

13:06 В мурманском Белокаменске, где COVID-19 заболели свыше 2 тысяч человек, удалось стабилизировать ситуацию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:53 Самолёт американских ВВС с "гуманитарными" аппаратами ИВЛ на борту приземлился в Москве

17:40 СМИ: Кадыров находится в Москве с подозрением на коронавирус

17:31 Кубанский депутат Сигидин арестован по делу о хищении денег дольщиков

17:18 "Роснефть" намерена отсудить у РБК 43 млрд рублей

16:47 Муниципал: Войтановский о планах мундепов по его отставке: "Ничего не получится у них"

16:46 Роспотребнадзор разрешил детям ехать в оздоровительные лагеря в пределах региона и без масок

16:20 "Из каких бюджетов?": Единороссы раскритиковали коммунистов за предложение бесплатно раздавать маски людям

16:03 Петербургские депутаты хотят включить в список запрещенных сайтов страницы торговцев стероидами

15:53 СК завел дело на девушку за публикацию портрета Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

15:25 Призыв выпускников школ в армию отложат из-за эпидемии коронавируса

14:56 Беглов поздравил Шойгу с днем рождения

14:45 Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

14:40 Атаман Калинин пообещал защитить Ленобласть от Ксении Собчак

14:29 Зараженный коронавирусом Песков остается в больнице, его жену выписали

14:28 Муниципал: Мундепы МО "Лиговка-Ямская" отправили второе обращение к губернатору об отставке главы муниципалитета

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru