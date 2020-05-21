18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:52

"Гринпис" призвал утилизировать маски и перчатки отдельно от других отходов

фото ЗакС политика "Гринпис" призвал утилизировать маски и перчатки отдельно от других отходов

"Гринпис" призвал Роспотребнадзор создать национальную систему сбора медицинских отходов у населения в свете введенного во многих регионах России масочного режима, сообщается на сайте организации.

В "Гринпис" обратили внимание на то, что сейчас одноразовые маски и перчатки выбрасываются в обычные урны, а иногда и мимо – хотя средства защиты могут оказаться инфицированными, создавая угрозу заражения. По подсчетам экологов, только в Москве ежеднено образуется как минимум 18 тонн таких отходов.

"Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и перчатки, но не объяснил, как их правильно утилизировать. Лечебные учреждения и аптеки давно собирают и утилизируют медотходы отдельно, но в городах таких систем нет", - пояснили в "Гринписе".

Экологи обраили внимание на то, что подобная проблема в России есть давно, а пандемия коронавируса ее обострила. По мнению "Гринписа", сейчас "как никогда важно" создать национальную систему сбора медотходов, а для этого на улицах города нужно установить отдельные контейнеры для сбора масок, перчаток, просроченных лекарств и средств для инъекций. Утилизировать эти отходы экологи предлагают как медицинские, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

На 21 мая в России известно о 317 тысячах случаях заражения коронавирусом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:46 Роспотребнадзор разрешил детям ехать в оздоровительные лагеря в пределах региона и без масок

16:20 "Из каких бюджетов?": Единороссы раскритиковали коммунистов за предложение бесплатно раздавать маски людям

15:25 Призыв выпускников школ в армию отложат из-за эпидемии коронавируса

14:45 Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

14:29 Зараженный коронавирусом Песков остается в больнице, его жену выписали

14:27 Массовое заражение петербургских медсестёр COVID-19 объяснили проблемами с логистикой

13:28 В Совфеде предлагают законодательно закрепить понятие "самоизоляция"

13:06 В мурманском Белокаменске, где COVID-19 заболели свыше 2 тысяч человек, удалось стабилизировать ситуацию

12:53 Володин сообщил о заражении коронавирусом еще нескольких депутатов Госдумы

11:55 В Смольном поведали, какие изменения в программу празднования Дня города внёс COVID-19


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:47 Муниципал: Войтановский о планах мундепов по его отставке: "Ничего не получится у них"

16:46 Роспотребнадзор разрешил детям ехать в оздоровительные лагеря в пределах региона и без масок

16:20 "Из каких бюджетов?": Единороссы раскритиковали коммунистов за предложение бесплатно раздавать маски людям

16:03 Петербургские депутаты хотят включить в список запрещенных сайтов страницы торговцев стероидами

15:53 СК завел дело на девушку за публикацию портрета Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

15:25 Призыв выпускников школ в армию отложат из-за эпидемии коронавируса

14:56 Беглов поздравил Шойгу с днем рождения

14:45 Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

14:40 Атаман Калинин пообещал защитить Ленобласть от Ксении Собчак

14:29 Зараженный коронавирусом Песков остается в больнице, его жену выписали

14:28 Муниципал: Мундепы МО "Лиговка-Ямская" отправили второе обращение к губернатору об отставке главы муниципалитета

14:27 Массовое заражение петербургских медсестёр COVID-19 объяснили проблемами с логистикой

14:15 Муниципал: "Справедливая Россия" потребовала от Памфиловой извинений и опровержений

14:00 Суд отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам "Нового величия"

13:53 Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru