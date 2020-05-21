"Гринпис" призвал утилизировать маски и перчатки отдельно от других отходов

"Гринпис" призвал Роспотребнадзор создать национальную систему сбора медицинских отходов у населения в свете введенного во многих регионах России масочного режима, сообщается на сайте организации.

В "Гринпис" обратили внимание на то, что сейчас одноразовые маски и перчатки выбрасываются в обычные урны, а иногда и мимо – хотя средства защиты могут оказаться инфицированными, создавая угрозу заражения. По подсчетам экологов, только в Москве ежеднено образуется как минимум 18 тонн таких отходов.

"Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и перчатки, но не объяснил, как их правильно утилизировать. Лечебные учреждения и аптеки давно собирают и утилизируют медотходы отдельно, но в городах таких систем нет", - пояснили в "Гринписе".

Экологи обраили внимание на то, что подобная проблема в России есть давно, а пандемия коронавируса ее обострила. По мнению "Гринписа", сейчас "как никогда важно" создать национальную систему сбора медотходов, а для этого на улицах города нужно установить отдельные контейнеры для сбора масок, перчаток, просроченных лекарств и средств для инъекций. Утилизировать эти отходы экологи предлагают как медицинские, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

На 21 мая в России известно о 317 тысячах случаях заражения коронавирусом.