В Смольном поведали, какие изменения в программу празднования Дня города внёс COVID-19

Большинство мероприятий, приуроченных к 317-летию Петербурга, в этом году из-за эпидемии COVID-19 перенесены в формат онлайн, оповестили в пресс-службе Смольного.

Исключение будет сделано лишь для торжественного выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловки - его доверят медикам.

"Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, празднование Дня города состоится. Подготовлено 140 праздничных мероприятий, большинство пройдёт в онлайн-формате", - отчитались чиновники.

По телевизору покажут праздничные концерты, в числе которых "Классика на Дворцовой" и "Город над вольной Невой!".

Кроме того, по случаю Дня города стартовал флешмоб: петербуржцам предложили записать видео, в котором они исполняют "Вечернюю песню" ("Слушай, Ленинград, я тебе спою...") исполнителя Василия Соловьёва-Седого, положенную на слова Александра Чуркина.

В районных администрациях к празднику подготовят онлайн-выставки и опубликуют записи, повествующие о жизни Северной столицы.