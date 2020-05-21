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12:16

Дело сообщившего о бомбе в КС РФ лжеминера поступило в суд

фото ЗакС политика Дело сообщившего о бомбе в КС РФ лжеминера поступило в суд

Октябрьский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Виктора Николаева о ложном сообщении о минировании, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии обвинения, 17 января Николаев, находясь на Сенатской площади, с мобильного телефона позвонил в службу "112" и сообщил, что в здании Конституционного суда якобы заложено взрывное устройство. Николаеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Николаев арестован по этому делу. При избрании меры пресечения в суде он заявил, что из-за послания президента Федеральному собранию впал в депрессию, поскольку его расстраивает сложившаяся в стране обстановка.

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