В Петербурге появятся драйв-ин кинотеатры

На просторах Северной столицы появятся драйв-ин кинотеатры: развитием данного бизнеса намерена заняться компания "Каро", передает ТАСС.

В Соединенных Штатах такого рода развлечение - кипоплощадки для просмотра видео, не выходя из автомобиля - обрели популярность ещё в 1950-х годах. Как отметила президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова, компания арендует площади на городских парковках. Во время просмотра зрителям официанты принесут попкорн и напитки. В репертуар отечественных драйв-инов войдут как фильмы прошлых лет, так и новинки проката.

Автокинотеатры откроют не только в Петербурге, но также в Казани и Москве. Какая именно парковка будет отдана под драйв-ин пока не конкретизируется. Билет можно будет приобрести в интернете, а после - занять любое свободное место на парковке.