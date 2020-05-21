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12:39

Депутаты Заксобрания Петербурга извинились перед Пьехой

фото ЗакС политика Депутаты Заксобрания Петербурга извинились перед Пьехой

Десять депутатов оппозиционных фракций Законодательного собрания Петербурга направили народной артистке СССР Эдите Пьехе письменные извинения за городской парламент, который накануне отказался выбирать ее почетным гражданином города. Об этом в своем Telegram-канале сообщила лидер регионального отделения "Справедливой России" Марина Шишкина.

"Нам стыдно за петербургский парламент. Это пощечина не только тем депутатам, которые голосовали за Вас, это пощечина всем петербуржцам, для которых Вы – одна из тех, кто уже давно (без всяких решений городского парламента) – символ нашего города", - говорится в письме.

Под извинениями не подписался ни один депутат фракции "Единая Россия", голосами которой почетными гражданами избрали директора Центра имени Алмазова Евгения Шляхто и начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Владимира Гарюгина. Свои автографы оставили только представители "Справедливой России" Александр Егоров, Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, депутаты от КПРФ Ирина Иванова и Александр Рассудов, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко из Партии Роста, депутат от "Яблока" Борис Вишневский, а также де-факто беспартийные Михаил Амосов и Максим Резник.

Напомним, петербургский парламент отказывает Пьехе в избрании почетным гражданином уже более 10 лет. О том, как проходили выборы в 2020 году читайте в материале ЗАКС.Ру. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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