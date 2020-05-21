Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны Сергея Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщили в Кремле.

Также Путин поздравил Шойгу с днем рождения. 21 мая министру исполнилось 65 лет.

Поздравил Шойгу с юбилеем и премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА "Новости". Он заявил, что Шойгу обладает "большим опытом и отличными управляющими навыками" и пожелал ему "крепчайшего здоровья, энергии, новых успехов и всего самого доброго".

Также с днем рождения Шойгу поздравил глава МЧС Евгений Зиничев. Он напомнил, что Шойгу в течение 21 года возглавлял МЧС и заяви, что за это время "была проделана огромная работа по становлению и развитию министерства, его территориальных органов, сил и средств, образовательных и научно-исследовательских учреждений, по созданию и развитию РСЧС". Зиничев пожелал коллеге здоровья, успехов в деятельности и реализации всех намеченных планов.