"Справедливая Россия" потребовала от Памфиловой извинений и опровержений

Руководитель петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина обратилась к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с требованием публично опровергнуть сказанные ей слова об экс-кандидате в депутаты МО "Озеро Долгое" от эсеров Имиле Мамине.

Накануне глава ЦИК высказалась о нем в негативном ключе, назвав его заместителем председателя ИКМО "Озеро Долгое", к работе которой в выборный период 2019 года было много претензий.

Шишкина заявила, что с 28 июня Мамин прекратил членство в ИКМО, чтобы стать кандидатом в муниципалы. Более того, вел "активную работу в борьбе против грубейших нарушений избирательного законодательства и прав избирателей".

От Памфиловой руководитель регионального отделения справедливороссов потребовала опровержения ошибочной информации и извинений перед экс-кандидатом, а также уточнения сведений о реальных нарушителях избирательного законодательства, которые вошли в составы новых территориальных избирательных комиссий.

Мамин сообщил ЗАКС.Ру, что тоже направил письмо к Памфиловой. Он, в частности, потребовал удалить с сайта ЦИК видеозапись выступления с упоминанием его имени. Напомним, бывший кандидат заявлял о готовности при необходимости подать в суд на главу Центризбиркома.

Подробнее об избирательных скандалах в МО "Озеро Долгое" и борьбе кандидатов за прозрачность местной избирательной комиссии читайте в материале ЗАКС.Ру.

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