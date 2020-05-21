Атаман Калинин пообещал защитить Ленобласть от Ксении Собчак

Партия социальной защиты заявила, что выдвинет своим кандидатом на выборы губернатора Ленинградской области атамана "Ладожской общины казаков Северо-Западов" Александра Калинина.

В партии заявили, что их кандидата в регионе знают очень хорошо. Сам Калинин записал первое видеообращение в статусе потенциального участника губернаторской гонки. Он пообещал сотрудничать "со всеми силами здравого смысла" и не позволить "никакой нечисти паразитировать" на регионе. Атаман объяснил, что имеет в виду телеведущую и бизнесвумен Ксению Собчак.

"Вовсе не светская львица, а ободранная кошка Ксения Собчак уже много лет пытается запустить свои щупальцы в Ленинградскую область нашу", - заявил Калинин.

По его словам, казаки Ленобласти объявили дочь бывшего мэра Петербурга "персоной нон грата", поскольку считают, что та преследует в их регионе свои бизнес-интересы.

Напомним, не так давно атаман Калинин сначала вручил муниципальному депутату "Лиговки-Ямской" Ольге Гнатюк грамоту "за победу над навальнистами", а потом отозвал этот документ.