Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Во время совещания по вопросам образования в России, президент Владимир Путин оповестил присутствовавших на онлайн-встрече чиновников, что он считает правильным начать сдачу Единого государственного экзамена с 29 июня.

ЕГЭ в этом году должны сдать лишь те выпускники, которые намерены поступать в вузы в текущем году. Остальным выдадут аттестаты без экзаменов, добавил Путин.

"Такое решение является исключением. Оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия", - цитирует заявление президента RT.

Ранее Минздрав рекомендовал отложить проведение ЕГЭ на раннюю осень в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

"На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, август – сентябрь", - гласило утверждение главы министерства Михаила Мурашко.