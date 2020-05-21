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16:20

"Из каких бюджетов?": Единороссы раскритиковали коммунистов за предложение бесплатно раздавать маски людям

фото ЗакС политика "Из каких бюджетов?": Единороссы раскритиковали коммунистов за предложение бесплатно раздавать маски людям

Во время сегодняшнего заседания Госдумы между представителями фракций "Единая Россия" и КПРФ произошел некоторый спор относительно законопроекта последних, предлагавших закупить на бюджетные деньги средства индивидуальной защиты для населения и впоследствии на безвозмездной основе раздавать их.

Авторами инициативы выступили депутаты Николай Коломейцев, Валентин Шурчанов и Алексей Куриный. Благие намерения коллег поддержали лишь 89 парламентариев.

"Вот как авторы [поправок к законопроекту] себе представляют реальную раздачу масок? Из каких бюджетов? С нашей точки зрения [с точки зрения комитета по бюджету и налогам - прим. ред.] эта поправка даже не лозунговая, эта поправка [нужна, чтобы] показать заботу о гражданах. А нуждаются ли эти граждане в помощи, нуждаются ли они в раздаче масок, какая разница? На самом деле есть, кому еще выдать. Коллеги, поскольку в данном случае это предложение не просчитано, оно не имеет никакой возможности практической реализации, поэтому комитет не согласился с этой поправкой и предлагает ее отменить", - высказался о предложении коммунистов председатель думского комитета по бюджету и налогам, единоросс Андрей Макаров, которого цитирует Znak.com.

Далее парламентарии раскритиковали аналогичное предложение о бесплатной раздаче СИЗ населению, поступившее от Куринного. 

"Тот орган, который вводит ЧС или режим повышенной готовности, тот же и обеспечивает население соответствующими СИЗами. Абсолютно нормально - государство ввело, оно же и обеспечивает", - прокомментировал свою задумку коммунист.

И вновь инициатива коллеги возмутила Макарова, который на сей раз узрел в попытках представителей КПРФ помочь населению "пиар на коронавирусе".

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