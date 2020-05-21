Войтановский о планах мундепов по его отставке: "Ничего не получится у них"

Глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что инициаторы его отставки не смогут добиться реализации своей задумки. Пять депутатов округа подписали уведомление губернатору Петербурга Александру Беглову о намерении рассмотреть вопрос об освобождении Войтановского с должности председателя муниципального совета.

- Я думаю, ничего не получится у них. Губернатор не даст добро, потому что мы работаем хорошо, нормально, - сказал Войтановский.

По его словам, не подписавшие обращение мундепы и впредь выступят против его отставки. Они знают и видят, что муниципалитет работает хорошо, считает председатель МО.

По мнению Войтановского, его отставку инициировали не из-за плохой работы муниципалитета, а по политическим мотивам. Глава округа уверен, что причина всему - его намерение выдвигаться в депутаты Законодательного собрания в 2021 году.

- Мне не хотелось бы это комментировать, но я думаю, что они являются инструментом в чьих-то руках. Вот и всё. Мое дальнейшее продвижение, в частности, в Законодательное собрание, конечно, кому-то не нравится, - заявил Войтановский.

В чьих интересах действуют выступавшие за его отставку мундепы, глава округа еще не знает: "Пока сам разбираюсь".

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