"Роснефть" намерена отсудить у РБК 43 млрд рублей

Государственной корпорации "Роснефть" пришелся не по нраву заголовок и содержимое статьи РБК о передаче активов Венесуэле, в связи с чем монополисты, оскорбившись, решили отсудить у издания целых 43 млрд рублей.

Нарекания у компании вызвала публикация "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти"", появившаяся на сайте издания 14 мая. Через день РБК скорректировал заголовок на "Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив „Роснефти" через ЧОП".

В "Роснефти" полагают, что первый вариант наименования статьи поставил под сомнение факт "отчуждения венесуэльских активов за периметр группы", а заметка "создала для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношении него дополнительной санкционной политики, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле".

Столь внушительные исковые требования в госкорпорации объяснили резким снижением стоимости акций в день размещения материала.

Судебные претензии "Роснефти" не смутили сотрудников РБК.

"Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках и намерены и дальше предоставлять нашей аудитории взвешенную информацию, помогающую принимать решения в бизнесе", - поделился позицией редакции генеральный директор РБК Николай Молибог.

В прецедентной статье издания утверждается, что компания "Росзарубежнефть" приобрела 80% "Национального нефтяного консорциума", посредством которого "Роснефти" принадлежал добывающий актив в Венесуэле, и переписала его на учреждение под названием "РН-Охрана-Рязань", коим раньше владела госкорпорация.