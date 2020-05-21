Самолёт американских ВВС с "гуманитарными" аппаратами ИВЛ на борту приземлился в Москве

В столичном аэропорту "Внуково-3" приземлился борт военно-воздушных сил США с аппаратами искусственной вентиляции легких на борту: в Москве приняли первую партию оборудования в количестве 50 штук, информирует ТАСС.

"Самолёт прибыл с базы в Германии и приземлился во Внуково около 16:55 по московскому времени", - отчитались источники "Интерфакса".

О том, что США направляют гуманитарную помощь в Москву, стало известно 18 мая.

В апреле, напомним, РФ отправила в Штаты военный самолет с защитным снаряжением и аппаратами ИВЛ. Изначально утверждалось, что это гуманитарная помощь, однако потом официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что страны разделили стоимость содержимого пополам.