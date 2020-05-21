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21 мая, 18:27

Запрет на эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М" не повлиял на работу больниц Петербурга

фото ЗакС политика Запрет на эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М" не повлиял на работу больниц Петербурга

Введенный после пожаров в больницах Москвы и Петербурга запрет на использование аппаратов ИВЛ "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода не повлиял на работу петербургских больниц, извесили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

"В мае 2020 года была организована поставка 22 аппаратов ИВЛ российского производства "Авента-М". 12 аппаратов поступили в Городскую больницу Святого Великомученика Георгия и 10 - в Городскую многопрофильную больницу №2", - уведомили чиновники.

Несмотря на введенный запрет на эксплуатацию обозначенных устройств, "имеющихся ресурсов аппаратов ИВЛ в стационарах Санкт-Петербурга достаточно для оказания медицинской помощи пациентам".

Ранее, напомним, в больнице Святого Георгия озаботились покупкой немецких аппаратов ИВЛ.

"Авента-М" использовались для оказания помощи пациентам больниц имени Спасокукоцкого в Москве и Святого Георгия в Петербурге. В обоих медучреждениях вспыхнули пожары 9 и 12 мая соответственно.

При пожаре в больнице Святого Георгия погибли пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, один из аппаратов ИВЛ загорелся после короткого замыкания электрооборудования.


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