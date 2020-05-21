Собянин объявил о начале первого этапа смягчения "коронавирусных" ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о начале первого этапа смягчения ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, указ опубликован на сайте мэра.

Согласно указу, с 25 мая откроются 88 многофункциональных центров, которые расположены в наиболее густонаселенных районах. Посетить центры можно будет только по предварительной записи на портале мэрии и только при условии, что требуемую услугу невозможно оформить через интернет. Посетителям на входе будут измерять температуру.

Также с 25 мая возобновит работу каршеринг. Арендовать автомобиль в Москве таким образом можно будет не менее чем на 5 дней.

Городские организации будут обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих удаленно. Собянин пояснил, что возвращать работников в офисы пока рано.

С 27 мая для передвижения по городу будут действительны только московские цифровые пропуска. Жителям других жителей регионов придется их оформить. Ношение масок и перчаток останется обязательным в общественных местах.