Депутат из МО "Народный" задекларировал игрушечный паровозик своего ребенка

Муниципальный депутат МО "Народный" от "Яблока" Дмитрий Горохов в декларации о доходах и имуществе за прошлый год в графе "транспортные средства" указал, что его несовершеннолетнему ребенку принадлежит игрушечный паровозик "Томас".

Мундеп также указал, что его наследник заработал за год 100 рублей. У второго ребенка "яблочника" нулевой доход.

Сам депутат отчитался о доходе в 1,8 млн рублей и автомобиле Volkswagen Polo. Главе муниципалитета Вадиму Бушнину принадлежит автомобиль BMW Х6 XDrive 30 D. За год он заработал 1,9 млн рублей.