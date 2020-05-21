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Поправки в Конституцию

Муниципал

21 мая, 20:11

Депутат из МО "Народный" задекларировал игрушечный паровозик своего ребенка

фото ЗакС политика Депутат из МО "Народный" задекларировал игрушечный паровозик своего ребенка

Муниципальный депутат МО "Народный" от "Яблока" Дмитрий Горохов в декларации о доходах и имуществе за прошлый год в графе "транспортные средства" указал, что его несовершеннолетнему ребенку принадлежит игрушечный паровозик "Томас". 

Мундеп также указал, что его наследник заработал за год 100 рублей. У второго ребенка "яблочника" нулевой доход.

Сам депутат отчитался о доходе в 1,8 млн рублей и автомобиле Volkswagen Polo. Главе муниципалитета Вадиму Бушнину принадлежит автомобиль  BMW Х6 XDrive 30 D. За год он заработал 1,9 млн рублей.

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