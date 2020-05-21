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Поправки в Конституцию

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21 мая, 20:19

ЦИК разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции

фото ЗакС политика ЦИК разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции

Центризбирком опубликовал постановление, в котором отменены постановления об ограничении трат на организацию общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, постановление опубликовано на сайте ЦИК.

Пункт об ограничении расходов, выделенных на подготовку и проведение голосования, признан утратившим силу. Также утратил силу пункт, который обязывал региональные избиркомы приостановить перечисление денег из федерального бюджета на счета территориальных комиссий. Утратил силу и пункт, обязывающий МИД и МВД приостановить финансирование избиркомов за пределами России.

Голосование по поправкам в Конституцию изначально должно было состояться 22 апреля. О переносе на более поздний срок из-за коронавируса объявил президент Владимир Путин в конце марта. Ранее источники сообщили, что в качестве возможной даты рассматривается 24 июня, в этот же день могут провести отложенный парад Победы.

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