18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

21 мая, 20:53

Петербуржец требует в суде от Смольного бесплатно раздавать горожанам маски и перчатки

фото ЗакС политика Петербуржец требует в суде от Смольного бесплатно раздавать горожанам маски и перчатки

Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал административный иск Сергея Алейникова к Смольному и губернатору Александру Беглова об оспаривании масочного режима, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Алейников оспаривает п. 20-2 постановления № 121, которое обязывает петербуржцев в транспорте и общественных местах использовать средства индивидуальной защиты. Истец настаивает, что было нарушено его право на обеспечение СИЗ при исполнении этого пункта. Он просит суд обязать Смольный организовать пункты бесплатной выдачи петербуржцам масок и перчаток и отменить обязательное ношение СИЗ. К производству этот иск пока не принят.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты в Петербурге было введено с 12 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Штраф за нарушение составляет 4 тысячи рублей. Ранее Горсуд Петербурга принял к производству еще один подобный иск, поданный активистом Александром Матвеевым: он тоже оспаривает пункт об обязательном ношении масок.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

21 мая, 19:54 Помещение совета МО "Светлановское" закрыли из-за "признаков коронавируса"

21 мая, 19:50 Собянин объявил о начале первого этапа смягчения "коронавирусных" ограничений в Москве

21 мая, 19:16 Двое сотрудников управления комитета по вопросам законности Смольного заразились коронавирусом

21 мая, 19:00 Эргашев: Почти 10% петербуржцев протестировались на COVID-19

21 мая, 18:27 Запрет на эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М" не повлиял на работу больниц Петербурга

21 мая, 17:53 Самолёт американских ВВС с "гуманитарными" аппаратами ИВЛ на борту приземлился в Москве

21 мая, 17:40 СМИ: Кадыров находится в Москве с подозрением на коронавирус

21 мая, 16:46 Роспотребнадзор разрешил детям ехать в оздоровительные лагеря в пределах региона и без масок

21 мая, 16:20 "Из каких бюджетов?": Единороссы раскритиковали коммунистов за предложение бесплатно раздавать маски людям

21 мая, 15:25 Призыв выпускников школ в армию отложат из-за эпидемии коронавируса


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
21 мая, 20:53 Петербуржец требует в суде от Смольного бесплатно раздавать горожанам маски и перчатки

21 мая, 20:19 ЦИК разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции

21 мая, 20:11 Муниципал: Депутат из МО "Народный" задекларировал игрушечный паровозик своего ребенка

21 мая, 19:54 Муниципал: Помещение совета МО "Светлановское" закрыли из-за "признаков коронавируса"

21 мая, 19:50 Собянин объявил о начале первого этапа смягчения "коронавирусных" ограничений в Москве

21 мая, 19:16 Двое сотрудников управления комитета по вопросам законности Смольного заразились коронавирусом

21 мая, 19:00 Эргашев: Почти 10% петербуржцев протестировались на COVID-19

21 мая, 18:41 Комитет Госдумы вернул законопроект о декриминализации статьи об оскорблении представителя власти

21 мая, 18:27 Запрет на эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М" не повлиял на работу больниц Петербурга

21 мая, 17:53 Самолёт американских ВВС с "гуманитарными" аппаратами ИВЛ на борту приземлился в Москве

21 мая, 17:40 СМИ: Кадыров находится в Москве с подозрением на коронавирус

21 мая, 17:31 Кубанский депутат Сигидин арестован по делу о хищении денег дольщиков

21 мая, 17:18 "Роснефть" намерена отсудить у РБК 43 млрд рублей

21 мая, 16:47 Муниципал: Войтановский о планах мундепов по его отставке: "Ничего не получится у них"

21 мая, 16:46 Роспотребнадзор разрешил детям ехать в оздоровительные лагеря в пределах региона и без масок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru