ВЦИОМ: Россияне одобряют амнистию по случаю 75-летия Победы

Согласно результатам последнего социологического изыскания ВЦИОМ, каждый четвертый опрошенный с одобрением относится к идее освобождения или смягчения наказания для некоторых категорий заключенных, а 44% респондентов всецело выступили за проведение амнистии к 75-летию Победы, делится РБК.

39% россиян "скорее одобряют" такое понятие, как "амнистия", 11% безоговорочно поддержали бы её. Обратного мнения придерживаются 25% опрошенных.

За амнистию по случаю 75-летия со Дня Победы выступили 11%, против высказались 37%.

67% респондентов полагают, что амнистировать можно осужденных по экономическим статьям небольшой тяжести, 46% уверены, что такой участи заслуживают и арестанты, сидящие по тем же статьям, но уже средней тяжести.

В поддержку процедуры "помилования" чаще выступали мужчины (58%), нежели чем женщины (43%), а также люди в возрастной категории от 18 до 24 лет (63%).

Добавим, в начале текущего года ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты федерального парламента проект амнистии к 75-летию Победы. Документ предлагает распространить амнистию в том числе на впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, на матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, а также на женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов.

Позднее депутат Сергей Шаргунов также внес проект об амнистии осужденных за "преступления, совершенные в ходе несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований их участниками", в том числе фигурантов "московского дела".

Последний раз амнистию в России объявляли в 2015 году, она была приурочена к 70-летнему юбилею Победы.